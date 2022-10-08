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ألمانيا: على الناتو فعل المزيد لحماية أعضائه من روسيا

منذ 7 دقائق
وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه

وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه

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قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، السبت إن حلف شمال الأطلسي يجب أن يبذل المزيد من الجهد في سبيل الأمن المشترك لحماية نفسه من الأفعال المحتملة التي قد تقدم عليها روسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

وصرحت لامبرشت في أثناء زيارتها للقوات الألمانية المنتشرة في ليتوانيا “الحقيقة هي أننا، حلف شمال الأطلسي، يجب أن نفعل المزيد من أجل أمننا المشترك لأننا لا نستطيع أن نعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل أوهام العظمة التي يفكر بها بوتين”.

وأضافت “سمعنا تهديدات روسيا لليتوانيا التي كانت تنفذ عقوبات أوروبية على الحدود مع كالينينجراد. هذه ليست التهديدات الأولى تقريبا ويجب أن نأخذها على محمل الجد وأن نكون مستعدين”.

ليتوانيا تقيد مرور البضائع للجيب الروسي

وتخضع كاليننغراد للحصار فيما تتوعد روسيا بالانتقام، في تطور للحرب الروسية الأوكرانية يصفه مراقبون بالسوداوي، بعد تقييد ليتوانيا مرور البضائع من أهمها الفحم والمعادن إلى الجيب الروسي كاليينغراد بنسبة خمسين بالمئة.

ووصف الكرملين الخطوة بالاستفزازية لانتهاكها الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولاسيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين كالينينغراد وبقية أراضي روسيا لعام 2002.

خطوة ليتوانيا حسب تقارير قد تغير مسار الحرب ليتجاوز الحدود الأوكرانية، خاصة مع ما يسمى بتصعيد بولندا التي عقدت مؤخرا اتفاقية مع الرئيس الأوكراني منحتها امتيازات وصفت بالكبيرة غرب أوكرانيا، المنطقة التي يقول مراقبون إنها لطالما كانت تقع في دائرة الأطماع القديمة لبولندا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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