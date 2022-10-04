ألمانيا.. عودة حركة الشحن في نهر الراين لطبيعتها

قال سماسرة سفن وتجار سلع، الثلاثاء، إن مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا ارتفعت بشكل حاد بعد هطول الأمطار في الآونة الأخيرة، وعادت إلى مستوياتها الطبيعية مما سمح لسفن الشحن بالإبحار محملة بالكامل.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار لأسابيع في أغسطس آب إلى تراجع منسوب المياه في النهر الذي يمثل شريانا تجاريا لألمانيا، مما تسبب في تأخيرات في الشحن ورفع تكاليفه.

وقال أحد السماسرة “يمكن للسفن الآن الإبحار بحمولة كاملة على طول النهر”.

وتسبب انخفاض منسوب المياه في أغسطس آب إلى تحميل بعض سفن الشحن بحوالي 25 بالمئة فقط من سعتها، مما رفع التكاليف على أصحاب البضائع الذين احتاجوا مزيدا من السفن لتسليم الشحنات.

وكانت هناك مخاوف من أن يؤثر هذا الاضطراب على النمو الاقتصادي الألماني بشكل عام.

ويمثل نهر الراين طريق شحن مهما لسلع مثل الحبوب والمعادن والفحم ومنتجات النفط.

وتعاني سفن الشحن والركاب منذ أسابيع من انخفاض منسوب المياه في النهر، واضطر الربابنة لأن يأخذوا غاطس السفينة في الحسبان عند تحميل حمولتهم.