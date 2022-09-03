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ألمانيا في خطر.. وضع الغاز غير مستقر

منذ ساعتين
أزمة غاز في ألمانيا

أزمة غاز في ألمانيا

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قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا إن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا آمن حاليا لكنه غير مستقر ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور.

قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا إن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا آمن حاليا لكنه غير مستقر ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور.

وذلك مع تمديد شركة غازبروم الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وتراجعت روسيا عن الموعد النهائي لاستئناف التدفقات عبر خط الأنابيب والذي كان مقررا اليوم السبت، قائلة إنها وجدت تسربا للنفط في محرك أثناء الصيانة.

وقالت الشركة المنظمة الألمانية في تقريرها اليومي عن وضع الغاز “العيوب التي يزعم الجانب الروسي وجودها ليست سببا فنيا لوقف التدفقات”.

قطع الغاز الروسي بالكامل

في سياق متصل أكد المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني السبت أن الاتحاد الأوروبي “على استعداد جيد” في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة.

وقال للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه “البيت الأوروبي – أمبروسيتي” في تشرنوبيو على بحيرة كومو، “نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز”.

وأضاف “لسنا خائفين من قرارات بوتين، نطالب الروس باحترام العقود، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، نحن مستعدّون للرد”.

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة أنّ خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا وكان من المقرّر أن يستأنف الخدمة السبت بعد انقطاع استمرّ ثلاثة أيام لعمليات الصيانة، سيتوقّف “تماماً” حتى يتم إصلاح التوربين، من دون تحديد موعد نهائي.

وبذلك تردّ روسيا على القرار الذي أعلنته مجموعة الدول السبع الجمعة والذي يتمثل في استهداف مكاسب الطاقة التي تحصل عليها روسيا، وذلك عبر الموافقة على تحديد سقف لسعر النفط.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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