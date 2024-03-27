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ألمانيا.. قتلى في انقلاب حافلة على طريق سريع شرق البلاد

منذ 39 دقيقة
سيارة إسعاف في ألمانيا

سيارة إسعاف في ألمانيا

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ذكرت الشرطة الألمانية أن عدة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون عندما تعرضت حافلة لحادث على طريق سريع بالقرب من مدينة لايبزيج بشرق ألمانيا (الأربعاء 27-3-2024).

وقالت شرطة ولاية ساكسونيا على منصة التواصل الاجتماعي إكس “لقي عدة أشخاص حتفهم في حادث خطير على طريق (إيه-9) السريع. هناك العديد من القتلى والمصابين”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن انحرفت حافلة تابعة لشركة فليكس باص إلى يمين طريق سريع مزدحم يربط برلين بميونيخ ثم انقلبت.

وأشارت الشرطة إلى أن الطريق المؤدي إلى ميونيخ أُغلق، فيما أظهرت صور توافد سيارات إسعاف وطائرات هليكوبتر إلى مكان الحادث.

وقالت فليكس باص “لا نعرف بعد الملابسات الدقيقة للحادث”، مضيفة أنها تعمل مع سلطات الطوارئ لمعرفة ما حدث.

وكانت الحافلة في طريقها من برلين إلى زوريخ وعلى متنها نحو 53 راكبا وسائقين اثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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