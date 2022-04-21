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ألمانيا: لا محظورات بخصوص تسليح أوكرانيا

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 2:46 مساءً
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه ليس هناك محظورات بالنسبة لألمانيا حين يتعلق الأمر بالأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.

وأضافت، متحدثة في تالين، أن ألمانيا تدرس الصيانة الإضافية التي ستحتاجها دبابات ماردر وليوبارد قبل أن تتمكن من استخدامها في الميدان بأوكرانيا.

وأردفت أن الجيش الألماني نفسه يواجه نقصا في المعدات اللازمة لمهامه الحالية وأن ألمانيا توفر التبرعات من معدات سوفيتية قديمة صنعها حلفاء.

ألمانيا: لن نفصح عن كل الأسلحة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك أن برلين لا تفصح عن كل الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا دعما لها في مواجهة روسيا، وأضافت أن بلادها ستساعد كييف على الاحتفاظ بأنظمة أسلحة أكثر تطورا قد تشتريها وتدرب الجنود على استعمالها.

وذكرت في مؤتمر صحفي في ريجا مع نظيرها وزير خارجية لاتفيا: “سلمنا صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ ستينجر وأسلحة أخرى لم نتحدث عنها مطلقا علنا ليتسنى لتلك الشحنات أن تتم سريعا”.

ولدى سؤالها عما إذا كانت ألمانيا سترسل أنظمة مدفعية من طراز بانزرهاوبيتز 2000، التي يقول بعض الخبراء إن أوكرانيا تحتاجها لشن هجمات مضادة على القوات الروسية في منطقة دونباس، قالت الوزيرة إن بلادها ستدرب جنودا أوكرانيين على استخدام وصيانة أنظمة أكثر تطورا قد تحصل عليها من دول حليفة أخرى أو تشتريها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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