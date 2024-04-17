ألمانيا: لا يمكن السماح بانزلاق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ به

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها أوضحت خلال محادثاتها في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين أنه لا ينبغي السماح بأن ينزلق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق.

وأردفت قائلة قبل أن تغادر إسرائيل اليوم الأربعاء للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع “على الجميع الآن أن يتصرفوا بحكمة ومسؤولية”. وذكرت أن اجتماع مجموعة السبع سيناقش فرض عقوبات على إيران.

وتزور بيربوك إسرائيل للمرة السابعة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول للمساعدة في الجهود المبذولة لتهدئة التوترات عقب هجوم إيران على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وقالت “لأن ذلك لن يخدم أحدا، لا أمن إسرائيل، ولا عشرات الرهائن الذين ما زالوا في أيدي حماس، ولا سكان غزة الذين يعانون، ولا الكثير من الإيرانيين الذين يعانون في ظل النظام، ولا الدول الأخرى في المنطقة التي تريد ببساطة العيش في سلام”.

من ناحية أخرى، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هجوم إيران على إسرائيل هو أحدث إشارة لنوايا “عصبة جديدة من المستبدين” مشيرة أيضا إلى روسيا وكوريا الشمالية.

وأضافت فون دير لاين في مؤتمر للدفاع والأمن في بروكسل إن تلك العصبة تسعى لتمزيق أوصال النظام الدولي المؤسس على قواعد والضغط على الديمقراطيات لتصل إلى نقطة الانهيار.

كما وصفت الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه يمثل تحولا نحو المواجهة المفتوحة.