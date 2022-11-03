ألمانيا: مجموعة السبع ستتعاون لتقديم الدعم لأوكرانيا في الشتاء

اجتمع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الخميس 3\11\2022 لبحث سبل دعم أوكرانيا في الشتاء في ظل الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء إضافة لمناقشة كيفية التعامل مع تزايد النفوذ الصيني وملف قمع إيران للاحتجاجات.

والاجتماع الذي يعقد على مدى يومين في ألمانيا يأتي وسط مخاوف بشأن مدى متانة الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي في وقت تشهد فيه صفوف الزعامة تغييرات في أوروبا ومع احتمال تحقيق الجمهوريين الفوز في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.

وينصب الاهتمام خلال الجلسات التي تعقد في مدينة مونستر بغرب ألمانيا على أوكرانيا والصين وإيران وأفريقيا من بين ملفات أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في افتتاح الاجتماعات “الشركاء في مجموعة السبع سيبدأون الآن معا مساعدات لأوكرانيا في الشتاء… لن نسمح بضياع أرواح الكثيرين من المسنين والأطفال والشبان والأسر بسبب الجوع أو البرد في شهور الشتاء المقبلة بسبب الأساليب الوحشية التي ينتهجها الرئيس الروسي”.

وأضافت أن أكثر من 30 بالمئة وربما 40 بالمئة من شبكة الكهرباء الأوكرانية تدمرت.

وتابعت قائلة “هذا لا يعني فقط أن المدارس ليس بها إضاءة ولا أن المستشفيات تقبع دون كهرباء، بل أيضا يعني أن محطات المياه المعتمدة على الكهرباء لا يمكنها ضخ الماء” مضيفة أن ألمانيا أرسلت أكثر من 100 مولد كهرباء لأوكرانيا.

وقالت: “سنقدم أيضا سخانات ومضخات وكبائن جاهزة للعيش وأسرة وأغطية وخياماً”، مشيرة إلى أن دولا أخرى تعهدت بالفعل بتقديم المساعدة أيضا وأن المساعدة المشتركة في الشتاء سينسقها الشركاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وعن الصين، قالت بيربوك “سنناقش كيفية تجنب تكرار أخطاء الماضي التي ارتكبناها في سياستنا حيال روسيا” مضيفة أن هناك حاجة لتنويع التعاون، في إشارة لأزمة تسبب فيها اعتماد بلادها على الغاز الروسي.

وقال مسؤول حكومي ياباني إن بلاده وألمانيا اتفقتا على العمل صوب التوصل لاتفاق للوجيستيات العسكرية بعد اجتماع ثنائي عقد على هامش لقاءات مجموعة السبع.