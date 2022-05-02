ألمانيا: مستعدون لدعم حظر النفط الروسي لكن يجب التحضير لذلك

قال وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين إن بلاده مستعدة لدعم فرض حظر على النفط الروسي، لكن يجب التحضير لذلك جيدا، كما يتعين الأخذ في الاعتبار اعتماد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على الإمدادات الروسية.

وأضاف هابيك للصحفيين قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة “الموقف الألماني هو أننا بحاجة إلى التحضير جيدا للخطوات وألا يؤدي ذلك إلى وضع اقتصادي لا يمكن السيطرة عليه. لقد أحرزت ألمانيا تقدما كبيرا في مجال الفحم والنفط وهي في طريقها لفعل الشيء نفسه بالنسبة للغاز. تحتاج الدول الأخرى إلى مزيد من الوقت”.

وقال “بين النظر في اعتماد الدول على روسيا والحاجة إلى المضي قدما بطريقة موحدة… يوجد ما نحتاج إلى مناقشته”.

وكانت ألمانيا خفضت، الشهر الماضي، حصة روسيا من إجمالي وارداتها من النفط إلى 25% من 35% قبل العملية العسكرية الروسية.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إنّ “التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام” في إطار حزمة عقوبات سادسة تُفرض على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الحظر المقترح في بروكسل في وقت لاحق اليوم.

وكانت كل من ألمانيا وهولندا وبولندا تعارض الحظر النفطي على روسيا حتى منتصف شهر إبريل/ نيسان الماضي، بسبب اعتمادها الكبير على واردات النفط الروسي في تغذية السوق المحلي بالمشتقات البترولية، ولكن هذه المعارضة انتهت بعد طمأنات أميركية ومفاوضات مع دول نفطية لتلبية حاجة السوق الألماني.