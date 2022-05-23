ألمانيا مستعدّة لدعم "حظر النفط الروسي" من دون مشاركة المجر

تواصل القارة الأوروبية جهودها الحثيثة للتوقف عن استيراد النفط الروسي، في إطار حزمة العقوبات على موسكو بسبب غزوها للأراضي الاوكرانية، وبهدف تخفيض الاعتماد على الوردات الروسية في المستقبل.

غير أن هذه الجهود تصطدم برفض بعض الدول غير القادرة على التخلّي عن النفط الروسي في المدى القريب، على رأسها المجر.

في هذا الإطار، أشار وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك” في مقابلة إذاعية، الى أنّ الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي، مؤكّدًا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.

وأبلغ هابيك إذاعة دويتشلاند فونك قبل المحادثات مع القادة السياسيين والصناعيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “إذا قال رئيس المفوضية إن 26 دولة ستفعل ذلك بدون المجر، فهذا مسار سأدعمه دائما”.

وأضاف “لكني لم أسمع هذا بعد من الاتحاد الأوروبي”.

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعدّ المجر أشد المنتقدين للحظر المخطط فرضه على النفط الروسي.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان” أنّ بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.

واعتبر “أوربان” أن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء “قنبلة ذرية” على الاقتصاد المجري، مضيفًا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدا يناسب مصالحها.

و قال “نحن نعرف بالضبط ما نحتاجه، أولا وقبل كل شيء نحتاج إلى خمس سنوات حتى تكتمل هذه العملية برمتها … الفترة ما بين عام وعام ونصف ليست كافية لأي شيء”، موضحًا أنّ المجر ستحتاج أيضا إلى استثمارات ضخمة في المصافي ونظام الشحن للسماح باستيراد النفط من دول غير روسيا.