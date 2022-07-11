الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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ألمانيا والتشيك تتعهدان بالتضامن في ظل توقف إمدادات الغاز الروسي

منذ 43 دقيقة
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

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وقعت ألمانيا وجمهورية التشيك اليوم الاثنين إعلانا مشتركا تتعهدان فيه بالاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي وتسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة منخفضة الكربون مع تراجع الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي بما يهدد أمن الطاقة في أنحاء أوروبا.

وبدأت اليوم الاثنين أعمال الصيانة السنوية في أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي لألمانيا مع توقعات بتوقف التدفقات لعشرة أيام لكن حكومات وأسواق وشركات تخشى من إطالة أمد هذا الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكر الإعلان المشترك “سنتمم الاتفاق المتعلق بإجراءات التضامن لحماية أمن إمدادات الغاز بين بلدينا قبل بداية موسم الشتاء المقبل”.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي يزور براج، ووزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا إن من الضروري التجهيز لخيارات متعددة منها عدم استئناف الشحنات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم1 عندما تنتهي أعمال الصيانة في الموعد المقرر في 21 يوليو تموز.

وأظهرت بيانات من يورو أويل ستوك أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في أوروبا هبطت أكثر من 9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط تراجعت 7.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 429.46 مليون برميل، لكنها ارتفعت 0.2 بالمئة من مايو أيار.

وهبطت مخزونات الخام والمنتجات النفطية 9.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 1003.52 مليون برميل الشهر الماضي، وانخفضت 0.1 بالمئة من مايو أيار.

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