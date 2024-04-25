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ألمانيا والصين في مواجهة دبلوماسية بعد اعتقالات بتهمة التجسس

منذ ساعتين
ألمانيا والصين

ألمانيا والصين

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صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لرويترز أن الصين استدعت السفير الألماني لديها اليوم الخميس في رد فعل على اعتقال بضعة أشخاص في ألمانيا للاشتباه في تجسسهم لصالح بكين.

وأضاف المتحدث أن ألمانيا كانت قد استدعت المبعوث الصيني لدى برلين في وقت سابق من الأسبوع لاطلاعه على “الموقف الواضح للحكومة من التحقيقات الجارية في أنشطة التجسس الصينية المشتبه بها”.

وأُلقي القبض على مساعد لعضو في البرلمان الأوروبي من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يوم الثلاثاء الماضي للاشتباه في قيامه بتسريب معلومات حول المناقشات في البرلمان الأوروبي إلى المخابرات الصينية والتجسس على المعارضة الصينية.

وفي وقت أسبق من الأسبوع، ألقت السلطات الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص في قضية منفصلة تتعلق بنقل تكنولوجيا حساسة إلى الصين لأغراض عسكرية، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن استهداف بكين لأوروبا كهدف لأنشطتها التجسسية.

    المصدر :
  • رويترز

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