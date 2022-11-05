ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعتزم توسيع العقوبات على إيران

أفادت مجلة دير شبيجل بدون أن تكشف عن مصادرها بأن ألمانيا وثماني دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بممارسة العنف ضد المتظاهرين في الجمهورية الإسلامية.

وذكرت المجلة أنه تم تقديم حزمة تضم 31 اقتراحًا في بروكسل يوم الأربعاء، تستهدف أفرادًا ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن وكذلك الشركات المسؤولة عن القمع في إيران.

وقالت المجلة إن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مضيفةً أنّ فرصة موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر تشرين الثاني كبيرة.

ولم تدلِ الحكومة الألمانية بأي تعليق حتى الآن.

وتوترت العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والغرب بشكل متزايد مع مواصلة الإيرانيين الاحتجاجات المناهضة للحكومة.