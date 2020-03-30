ألمانيا..66 وفاة جديدة بكورونا و4751 إصابة

سجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، 66 حالة وفاة و4751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق إحصائية نشرها معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية.

وقال المعهد إن ”عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 57298، كما زاد عدد الوفيات إلى 455“.

تحذير من موجة ثانية

يذكر أن رئيس معهد روبرت كوخ، وهو الوكالة الألمانية الحكومية المعنية باحتواء الأمراض، كان حذر أمس من أن النظام الصحي قد يواجه ضغوطاً مشابهة لتلك التي تشهدها إيطاليا إذا تفاقم تفشي الفيروس في البلاد.

وجاءت تصريحات لوثار فيلر بينما أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 52547 وأن 389 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالمرض. وقال فيلر لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج “لا يمكننا أن نستبعد أننا سيكون لدينا مرضى أكثر من عدد أجهزة التنفس في هذه البلاد… بالطبع علينا أن نتوقع أن الإمكانيات المتاحة لن تكون كافية”.

كما حذر من أن عدد الوفيات قد يرتفع بشكل حاد إذا بدأ الفيروس في الانتشار في المستشفيات أو دور رعاية المتقاعدين. وقال “نحن لا نزال في بداية الموجة ولا يسعني إلا أن أحث الجميع على التعامل مع الجائحة بمنتهى الجدية” مشيرا إلى أن تقييم تأثير الإجراءات المطبقة لن يكون ممكنا قبل عيد الفصح على أفضل تقدير.

إلى ذلك، أوضح أن “المرض في مرحلة الجائحة ويأتي في موجات… ستشهد ألمانيا أيضا على الأرجح موجة ثانية من انتشار كورونا” مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق يمكن أن تخفف بمجرد بدء عدد حالات الإصابة الجديدة في الانخفاض.