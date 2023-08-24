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ألمانيا.. اعتقال رئيس سابق لشركة للاشتباه في عمليات تصدير لشركة أسلحة روسية

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2023 4:42 مساءً
الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية

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قال الادعاء العام في ألمانيا (الخميس 24-8-2023) إن السلطات ألقت القبض على رئيس سابق لشركة ألمانية مصنعة للأدوات الدقيقة للاشتباه في تزويده قطاع الأسلحة الروسي بسلع محظورة ثنائية الاستخدام.

وذكر الادعاء العام في بيان أن الرجل يشتبه في توقيعه ثلاثة عقود مع شركة مصنعة للأسلحة الروسية في 2015 بهدف تسليم معدات استخدمتها شركات روسية في إنتاج بنادق قناصة.

وأضاف البيان أن المشتبه به تحايل بذلك على عقوبات فرضت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 الذي حظر تصدير السلع ثنائية الاستخدام إلى روسيا.

وتابع البيان أن المعدات تم تسليمها بمساعدة شركات خارجية عبر سويسرا، وفي إحدى المرات عبر ليتوانيا. وبلغ حجم طلبية البيع نحو مليوني يورو (2.17 مليون دولار).

وجاء أيضا في بيان الادعاء العام أن الشركة كانت شاركت أيضا في تدريب موظفين من الشركة المصنعة للأسلحة الروسية على استخدام تلك الأدوات في 2016.

واعتقلت السلطات المشتبه فيه الألماني في فرنسا منذ العاشر من أغسطس آب على أساس مذكرة اعتقال أوروبية ثم أصبح رهن الاحتجاز في ألمانيا لدى اعتقاله في مطار فرانكفورت يوم 22 أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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