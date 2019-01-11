ألوية تابعة للشرعية تمول الإرهابيين بالسلاح.. وهذه كواليس اشتباكات مرخة

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كشف قائد النخبة الشبوانية محور عزان، المقدم محمد سالم البوحر، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن أحداث مديرية مرخة بمحافظة شبوة.

ووجه «البوحر»، اتهامات صريحة لألوية تتبع الشرعية بإمداد مسلحي القاعدة بالسلاح كما اتهم اللجنة الرئاسية المشكلة بعرقلة عملية تطهير مرخة.

وأكد تواطؤ جهات في الشرعية وتحديدا معسكر اللواء 30 مشاه الذي يعمل على تمرير الأسلحة بطرق غير قانونية وعقد صفقات بيع النقط بطرق مخالفة، موضحًا أن قوات النخبة أحبطت شحنة أسلحة تركية قادمة من محافظة

وقال إن مديرية مرخة كانت تحت سيطرة عناصر إرهابية لذلك نفذت قوات النخبة حملة أمنية لتطهير المحافظة من الإرهاب .

وحمل البوحر اللجنة المشكلة من الرئاسة مسؤولية عرقلة الحملة، مشيرا إلى أنها أعاقت العمل على تطهير المنطقة من عناصر الإرهاب، وأنه تم تعزيز الإرهابيين في المديرية بعناصر من مأرب وبيحان والبيضاء.

وشهدت مديرية مرخة الجمعة الماضية، اشتباكات بين قوات النخبة الشبوانية وعناصر مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت مصادر مسؤولة: إن النخبة أرسلت أطقم عسكرية صوب المديرية لتعزيز تواجدها جراء المواجهات التي وقعت.

وجاءت تصريحات البوحر خلال استضافته على قناة أبوظبي الفضائية في برنامج ” اليمن في أسبوع” .