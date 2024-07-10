أمازون تحقق تقدماً في الحد من الانبعاثات.. كيف تم ذلك؟

قالت شركة أمازون اليوم الأربعاء إن إجمالي انبعاثاتها انخفض ثلاثة بالمئة العام الماضي مع تحقيق عملاق التجارة الإلكترونية هدف مطابقة كل الكهرباء التي تستهلكها عالميا مع مصادر الطاقة المتجددة.

تخضع الطاقة المستخدمة والانبعاثات الناتجة عن عمالقة التكنولوجيا للتدقيق، إذ يؤدي نمو نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

وتستهدف أمازون وقف انبعاثات الكربون تماما بحلول 2040، وفي 2019 حددت هدف مطابقة 100 بالمئة من استهلاكها للكهرباء مع مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما حققته الآن.

وقالت أمازون في تقريرها السنوي للاستدامة إن إجمالي انبعاثات أمازون بلغ 68.82 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2023، منخفضا عن 70.74 مليون طن في العام السابق.

ويشمل إجمالي انبعاثات أمازون تلك الناتجة عن سلسلة توريد الشركة والخدمات اللوجستية لأطراف ثالثة والكهرباء المشتراة.

وارتفعت الانبعاثات من العمليات المباشرة للشركة سبعة بالمئة إلى 14.27 مليون طن، وهو ما قالت أمازون إنه يرجع إلى زيادة عدد الطرود التي يسلمها فريقها للخدمات اللوجستية الداخلي ونمو الأعمال عموما. ويتضمن هذا الرقم أيضا مراكزها للبيانات.

وقال كريس رو، المدير المسؤول عن الطاقة والعمليات المستدامة في أمازون في رسالة بالبريد الإلكتروني “نعلم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب قوة حاسوبية كبيرة. ولدعم هذا الطلب مع الاستمرار في التقدم نحو أهدافنا المناخية، سنحتاج إلى مصادر مختلفة للطاقة عما توقعناه في الأصل”.

استثمرت أمازون في 112 مشروعا جديدا للطاقة المتجددة العام الماضي، وهي أكبر شركة مشترية للكهرباء المتجددة في العالم وفقا لصندوق بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة.

وقال الصندوق إن أمازون تشتري أحيانا أرصدة طاقة متجددة لسد الفجوة بين الوقت الذي يتم فيه بناء مشروع للطاقة المتجددة وبدء العمليات، لكنها لم تذكر كم الأرصدة التي تم استخدامها لتحقيق الهدف.

وأضاف الصندوق أن أمازون استثمرت حتى الآن في أكثر من 500 مشروع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية على مستوى العالم تبلغ سعتها 28 جيجاوات.