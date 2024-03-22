أمام المتاجر في إسبانيا.. عمال زارا يحتجون للمطالبة بتحسين أوضاعهم

نظم عمال من متجري زارا وبيرشكا وغيرهما من متاجر الملابس المملوكة لشركة الأزياء العملاقة (إنديتكس) احتجاجات أمام المتاجر التي يعملون بها في أنحاء إسبانيا اليوم الجمعة 22 آذار/مارس الجاري، للمطالبة بتحسين أوضاعهم بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح قياسية وزيادة مدفوعات المساهمين.

وأمام متجر بيرشكا الرئيسي في شارع جران فيا الشهير في مدريد، هتف المحتجون وأغلبهم من النساء شعارات مثل “هذا الربح الكبير هو نتاح تضحياتنا”. ونُظمت احتجاجات أخرى في سبع مدن من بينها برشلونة وإشبيلية.

وقالت كارولينا ألبران (50 عاما) التي تعمل في زارا منذ 33 عاما “إنديتكس هي أكثر الشركات تحقيقا للأرباح (في القطاع) وإذا كنت تريد أن يكون العمال في وضع جيد، فيجب أن يكون لهم نصيب في هذه الأرباح”.

وسجلت أسهم إنديتكس مستوى قياسيا بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح سنوية قدرها 5.4 مليار يورو الأسبوع الماضي، وقالت إنها ستعزز توزيعات الأرباح بنسبة 28 بالمئة.

ويعمل لدى زارا والعلامات التجارية الشقيقة مثل ستراديفاريوس وماسيمو دوتي 28 ألف عامل في إسبانيا، التي تمثل 14.8 بالمئة من المبيعات البالغة 36 مليار يورو (38.94 مليار دولار) في العام السابق ليناير كانون الثاني 2024.

ورفضت إنديتكس التعليق، لكن أحد القادة النقابيين أظهر رسالة من الشركة عبرت فيها عن اهتمامها بمناقشة مطالب جميع عمال المتاجر في أبريل.

وتتضمن المطالب زيادة ساعات العمل للموظفين العاملين بدوام جزئي وزيادة الحد الأدنى لعطلات نهاية الأسبوع لجميع الموظفين، ومكافأة إضافية للعمال الذين قضوا أكثر من أربع سنوات في الخدمة وغيرها من المزايا.

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