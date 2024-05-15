"أمانات" القابضة المدرجة في دبي تدرس طرح منصتها التعليمية لاكتتاب عام

قالت شركة أمانات القابضة المدرجة في دبي في بيان اليوم الأربعاء إنها تدرس خيارات لمنصة التعليم التابعة لها من بينها احتمال اكتتاب عام أولي إقليمي.

وأعلنت أمانات القابضة المتخصصة في إدارة أصول الرعاية الصحية والتعليم موافقة مجلس إدارة الشركة على إنشاء شركة قابضة جديدة للمنصة واستكشاف إمكانية طرحها للاكتتاب العام الأولي.

وجاء في البيان أن القرار “يجسد… ثقة مجلس الإدارة في الأداء المالي والتشغيلي القوي للمنصة ومكانتها المتميزة في السوق والآفاق المتوقعة لخلق القيمة على المدى الطويل”.

ويأتي القرار عقب طروحات أخرى لشركات متخصصة في مجال التعليم في المنطقة في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك شركة تعليم القابضة الإماراتية.

ووردت أنباء عن أن شركة ألف للتعليم ومقرها أبوظبي تدرس أيضا قرار الإدراج.

وأوضح البيان أن منصة شركة أمانات التعليمية تتضمن جامعة ميديلسكس، أحد فروع جامعة ميديلسكس البريطانية خارج لندن، وشركة تنمية الإنسان التي تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية وشركة نما القابضة المزودة لخدمات التعليم العالي في أبوظبي.

وبلغت إيرادات منصة التعليم خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 123.4 مليون درهم (33.60 مليون دولار) بزيادة 24 بالمئة عن العام السابق “بفضل ارتفاع معدلات الالتحاق بكل من جامعة ميديلسكس وشركة تنمية الإنسان”.

وبلغت إيرادات مجموعة أمانات 224 مليون درهم خلال الربع الأول.

وارتفع صافي أرباح مجموعة أمانات بحسب البيان بنحو تسعة بالمئة “متأثرا بشكل جزئي ببدء فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات”.