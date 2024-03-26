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أمبري البريطانية: عدة انفجارات بمحيط جزيرة زقر في اليمن

منذ 11 دقيقة
اليمن

اليمن

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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الثلاثاء إنها على علم بوقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة زقر اليمنية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات تتعلق بمكافحة الإرهاب على من وصفتهم بوسطاء ماليين وتجاريين للحوثيين في اليمن وفيلق القدس الإيراني وحزب الله.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردا وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت مشيرة إلى أنهم شاركوا في تسهيل شحنات السلع والمعاملات المالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان “سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لاستهداف أولئك الذين يشحنون البضائع غير المشروعة لصالح الجماعات الإرهابية”.

وقالت وزارة الخزانة أيضا إنها فرضت عقوبات على 11 فردا وكيانا يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال “تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات”.

    المصدر :
  • رويترز

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