أمبري البريطانية: لدينا علم بواقعة تتعلق "بصاروخ" غربي الحُديدة في اليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الاثنين أنها أُحيطت علما بواقعة تتعلق بصاروخ غربي مدينة الحُديدة الساحلية اليمنية على ساحل البحر الأحمر.

ويهاجم الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني فيما يقولون إنها حملة تضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

ويستخدم الحوثيون مجموعة من الأسلحة المتطورة، تشمل صواريخ باليستية و”طائرات مسيرة انتحارية” على الرغم من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على قواعدهم في اليمن بهدف شل قدرتهم على الهجوم.

وتمر نحو 23 ألف سفينة سنويا عبر مضيق باب المندب الضيق، الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن بقناة السويس، وهو ما يمثل نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية.

ويتسبب استخدام طريق رأس الرجاء الصالح الأطول في إضافة نحو عشرة أيام لرحلة السفينة مما يؤخر سلاسل التوريد ويزيد التكاليف.

وارتفعت تكلفة التأمين على السفن بمئات آلاف الدولارات منذ بدء هجمات الحوثيين بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يخاطرون برحلة أقصر مدتها سبعة أيام عبر البحر الأحمر.