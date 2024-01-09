"أمبري" تتلقى تقارير عن نشاط مريب قرب المخا باليمن

تلقت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري (الثلاثاء 9-1-2024) تقارير عن نشاط مريب من سفينتين تجاريتين جنوب غربي المخا باليمن، غير أن التقارير لم تفد بوقوع أضرار.

فقد شاهدت ناقلة ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ، بينما اكتشفت ناقلة بضائع سائبة ثلاث زوارق صغيرة على بعد ميل واحد تقريبا في اتجاه الميناء.

وأضاف أمبري في مذكرة استشارية أن ناقلة البضائع السائبة أبلغت عن إطلاق صاروخين من اتجاه الزوارق وطائرة مسيرة تحلق أمام السفينة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا إلى الغرب من الحديدة في اليمن.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

من جهته قال مصدر عسكري يمني لتلفزيون الجزيرة اليوم الثلاثاء إن الحوثيين استهدفوا سفينة في البحر الأحمر.

تكثف جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وأوقفت عدة شركات شحن عملياتها وقطعت بدلا من ذلك رحلة أطول حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل الصراع في غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأمريكية إذا أصبحت الجماعة المسلحة نفسها هدفا.