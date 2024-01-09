الأربعاء 27 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"أمبري" تتلقى تقارير عن نشاط مريب قرب المخا باليمن

منذ 40 دقيقة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

تلقت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري (الثلاثاء 9-1-2024) تقارير عن نشاط مريب من سفينتين تجاريتين جنوب غربي المخا باليمن، غير أن التقارير لم تفد بوقوع أضرار.

فقد شاهدت ناقلة ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ، بينما اكتشفت ناقلة بضائع سائبة ثلاث زوارق صغيرة على بعد ميل واحد تقريبا في اتجاه الميناء.

وأضاف أمبري في مذكرة استشارية أن ناقلة البضائع السائبة أبلغت عن إطلاق صاروخين من اتجاه الزوارق وطائرة مسيرة تحلق أمام السفينة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا إلى الغرب من الحديدة في اليمن.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

من جهته قال مصدر عسكري يمني لتلفزيون الجزيرة اليوم الثلاثاء إن الحوثيين استهدفوا سفينة في البحر الأحمر.

تكثف جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وأوقفت عدة شركات شحن عملياتها وقطعت بدلا من ذلك رحلة أطول حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل الصراع في غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأمريكية إذا أصبحت الجماعة المسلحة نفسها هدفا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السيناتور الأميركي بوب مينينديز
السناتور الأمريكي يدفع ببراءته من اتهامات تتعلق بقطر ومصر
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
البنتاغون يكشف عن مرض وزير الدفاع الأميركي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت النار
مقتل 6 جنود وإصابة 30 بانفجار شاحنة متفجرات في غزة.. والجيش يحقق!

الأكثر قراءة

أسرار الصحف
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
طائرات مقاتلات أردنية
طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا
طقس لبنان
هذا ما ينتظر اللبنانيين.. متخصص بالأحوال الجوية يدق ناقوس الخطر من المنخفض القادم!