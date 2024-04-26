أمبري تُحذر: رصد 3 صواريخ قرب المخا باليمن

كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل الجاري، إن ثلاثة صواريخ رُصدت على بعد نحو 15 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المخا اليمنية.

وأضافت الشركة في مذكرة “أقرب سفينة للمكان الذي رُصدت (فيه الصواريخ) كانت ناقلة ترفع علم بنما، وكانت مملوكة سابقا لجهة بريطانية قبل تغيير ملكيتها في نوفمبر 2023”.

وتابعت الشركة “حتى وقت كتابة (هذه المذكرة)، كان مالك الناقلة مسجلا في سيشل ويعمل في أنشطة مرتبطة بروسيا. وكانت الناقلة في طريقها من بريمورسك في روسيا إلى فادينار في الهند”.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

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