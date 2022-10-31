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أمريكانا تطرح 30% من أسهمها في السعودية والإمارات

منذ 4 دقائق
مجموعة أمريكانا

مجموعة أمريكانا

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قالت هيئة السوق المالية، الجهة المنظمة للأسواق في السعودية، الاثنين إنها وافقت على إدراج متزامن ومزدوج لمجموعة أمريكانا، صاحبة امتياز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسلسلتي مطاعم الوجبات السريعة كنتاكي وبيتزا هت في المملكة والإمارات.

ووافقت أمريكانا على بيع 30 بالمئة من أسهمها التي ستمثل الدفعة الأولى المطروحة للتداول في كل من الإمارات والسعودية.

وقالت الهيئة إن الموافقة كانت للتسجيل المزدوج في البلدين وطرح 2.53 مليار سهم.

وأمريكانا مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، وكونسورتيوم استثماري بقيادة رجل الأعمال في دبي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية المدرجة في دبي.

    المصدر :
  • رويترز

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