أمريكا.. إطلاق نار في هايلاند بارك بولاية إلينوي

أفادت وسائل إعلام الإثنين، بوقع حادث إطلاق نار في هايلاند بارك بولاية إلينوي الأمريكية.

والسبت، أصيب 9 أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل بالرصاص في نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية حسبما أعلنت الشرطة.

وقال راؤول مالاف المتحدث باسم حكومة نيوارك إن المصابين نقلوا إلى مستشفيين قريبين، مضيفا أنهم جميعا في حالة مستقرة ويعالجون جراء الإصابة بطلقات نارية.

والخميس، قُتلت سيدة أمريكية كانت تسير برفقة طفلها في نيويورك بعدما هاجمها مسلح من الخلف بإطلاق النار عليها.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.

يمثل إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس في أواخر شهر مايو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 18 طفلا و3 بالغين، الحادث رقم 27 في المدارس الأميركية هذا العام لوحده، وفقا لمنظمة متخصصة بتعقب هذه الحوادث.

ويأتي الحادث بعد 10 أيام فقط من إطلاق النار في سوبر ماركت توبس في بوفالو، نيويورك، والذي أودى بحياة 10 أشخاص.

ووفقا لمنظمة “Education Week” المعنية بمتابعة أمور التعليم في الولايات المتحدة، فقد وقع نحو 119 حادث إطلاق نار في المدارس، منذ بدء المنظمة تتبع هذا النوع من الحوادث.

لكن حادث مدرسة روب في أوفالدي بولاية تكساس، هو الأعنف منذ إطلاق النار في ولاية كونيكتيكت عام 2012، عندما أطلق مسلح النار وقتل 26 شخصا، منهم نحو 20 من طلبة الصف الأول، في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في مدينة نيوتاون بالولاية .