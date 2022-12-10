أمريكا.. إغلاق أكبر خط أنابيب لنقل النفط من كندا

قالت وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة، الجمعة، إن الجهود المبذولة لإزالة النفط من أكبر تسرب للنفط الخام في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عشر سنوات ستستمر هذا الأسبوع مما يجعل من المرجح أن يستمر إغلاق خط أنابيب كيستون لعدة أيام أخرى.

وأغلقت شركة تي سي للطاقة أكبر خط أنابيب لنقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء بعد أن تسرب 14 ألف برميل من النفط إلى جدول بولاية كانساس. وقالت يوم الجمعة إنها لا تزال تدرس متى ستكون قادرة على إعادة الخط إلى الخدمة.

وينقل خط كيستون 622 ألف برميل من الخام الكندي يوميا إلى مناطق مختلفة من الولايات المتحدة. وقال محللون إن توقف الخط قد يؤثر على المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينج بولاية أوكلاهوما ويقطع إمدادات الخام إلى مركزي تكرير النفط. وواصلت الطواقم في كانساس جهود التطهير يوم الجمعة بعد هذا التسرب الذي لم يعرف سببه.

ونقلت بلومبيرج نيوز عن مصادر قولها إن شركة تي سي للطاقة تهدف إلى إعادة تشغيل قطاع من خط الأنابيب يوم السبت ينقل النفط إلى إيلينوي وجزء آخر ينقل النفط إلى كوشينج في 20 ديسمبر كانون الأول. ولم تتحقق رويترز من هذه التفاصيل.

وهذا هو ثالث تسرب لعدة آلاف من براميل النفط الخام من خط الأنابيب منذ افتتاحه لأول مرة في عام 2010. وتسبب تسرب سابق لخط كيستون في استمرار إغلاقه أسبوعين تقريبا.