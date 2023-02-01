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أمريكا.. إلغاء 1800 رحلة بعد هبوب عاصفة ثلجية

منذ 5 دقائق
الخطوط الأمريكية إيرلاينز

الخطوط الأمريكية إيرلاينز

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ألغت خطوط طيران أكثر من 1800 رحلة في الولايات المتحدة ،الأربعاء، بعدما هبت عاصفة ثلجية على ولايات من تكساس إلى وست فرجينيا.

وأُلغيت في المجمل 1897 رحلة داخل البلاد أو إليها أو منها فيما تأجلت 750 رحلة حتى الساعة 8.41 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بحسب موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات.

وقالت الخطوط الجوية أمريكان إيرلاينز “تؤثر عاصفة هذا الأسبوع في عملياتنا وتسببت في إلغاء عدد كبير (من الرحلات)”.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أمس الثلاثاء في تغريدة أنه يمكن للمسافرين توقع بعض الظروف الثلجية في مناطق بعينها منها دالاس وفورت وورث وممفيس مما قد يرجئ رحلات معينة.

    المصدر :
  • رويترز

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