أمريكا: إيران مسؤولة عن تنفيذ هجوم إلكتروني ضد ألبانيا

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة توصلت إلى أن إيران مسؤولة عن هجوم إلكتروني وقع في 15 يوليو تموز وعمليات تسلل إلكتروني لاحقة في ألبانيا.

وأضاف أن واشنطن ستحمّل طهران مسؤولية الهجوم الإلكتروني ضد ألبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

واستهدف الهجوم البوابة الإلكترونية لحكومة ألبانيا، وتسبب في حالة من الذعر في خدمات الدولة الألبانية عبر الإنترنت.

وتم حينها توقف المئات من الخدمات عبر الإنترنت لمدة أيام، وفقا لصحيفة “ألبانيا ديلي نيوز”.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الأربعاء، إن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأمرت بمغادرة الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانيين في غضون 24 ساعة بعد تحقيق في هجوم إلكتروني في يوليو تموز.

وقال راما في بيان بالفيديو أرسل إلى وسائل الإعلام “قررت الحكومة على الفور قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية”.

وأضاف “رد الفعل الصارم هذا… يتناسب تماما مع خطورة وجسامة الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الحكومية على الإنترنت، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد”.

ولم يصدر رد فعل فوري من السفارة الإيرانية في تيرانا.