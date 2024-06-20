أمريكا: احتمال إرسال روسيا أسلحة إلى كوريا الشمالية "مقلق للغاية"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية (الخميس 20-6-2024) إن احتمال إرسال روسيا أسلحة إلى كوريا الشمالية أمر “مقلق للغاية”.

وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة لصحفيين “سيزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية بالطبع ويُحتمل… أن ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعمها روسيا ذاتها”.

وقال جون كيربي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن الاتفاقية علامة على يأس روسيا لأنها تحتاج إلى مساعدة خارجية في حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس أن كوريا الشمالية وروسيا اتفقتا على تقديم كل مساعدة عسكرية متاحة إذا واجه أحد الجانبين اعتداء مسلحا، وذلك بموجب اتفاق وقعه زعيما البلدين.

وقالت الوكالة إن الاتفاق ينص على أن البلدين لن يوقعا أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الدولة الأخرى، ولن يسمح أي منهما باستخدام أراضيهما من قبل أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الدولة الأخرى.