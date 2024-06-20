الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا: احتمال إرسال روسيا أسلحة إلى كوريا الشمالية "مقلق للغاية"

منذ 19 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية (الخميس 20-6-2024) إن احتمال إرسال روسيا أسلحة إلى كوريا الشمالية أمر “مقلق للغاية”.

وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة لصحفيين “سيزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية بالطبع ويُحتمل… أن ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعمها روسيا ذاتها”.

وقال جون كيربي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن الاتفاقية علامة على يأس روسيا لأنها تحتاج إلى مساعدة خارجية في حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس أن كوريا الشمالية وروسيا اتفقتا على تقديم كل مساعدة عسكرية متاحة إذا واجه أحد الجانبين اعتداء مسلحا، وذلك بموجب اتفاق وقعه زعيما البلدين.

وقالت الوكالة إن الاتفاق ينص على أن البلدين لن يوقعا أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الدولة الأخرى، ولن يسمح أي منهما باستخدام أراضيهما من قبل أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الدولة الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ماثيو ميلر
الخارجية الأمريكية: بلينكن يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين إسرائيليين
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على أحياء غزة
غزة تحت النار
أونروا تحذر: تدمير أو تضرر 67% من البنية التحتية في غزة بفعل الحرب
الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت
غزة تحت النار
غادي آيزنكوت: حماس تمثل تحديًا كبيرًا لإسرائيل والحرب مستمرة لسنوات

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط
كيف علّق جنبلاط على تهديد نصرالله لقبرص؟
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله يتوعد دولة أوروبية بأنها ستكون "جزءا من الحرب".. ومسؤول فيها يحذر!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال جديد يهدد هذه الدول.. الخبير الهولندي يضرب من جديد