أمريكا اختبرت بنجاح صاروخ لوكهيد الأسرع من الصوت

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن سلاح الجو الأمريكي اختبر بنجاح هذا الأسبوع صاروخا أسرع من الصوت تصنعه شركة لوكهيد مارتن، وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا والصين قد حققتا مزيدا من النجاح في مجال تطوير أسلحتهما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقالت المصادر إن سلاح الجو اختبر بنجاح الصاروخ المعزز (إيه.آر.آر.دبليو) قبالة ساحل كاليفورنيا أمس الثلاثاء. ويُحمل الصاروخ أسفل جناح الطائرة قبل إطلاقه صوب الهدف. وفي الاختبارات السابقة، لم ينفصل الصاروخ عن الطائرة.

وتنطلق الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة من الصوت في الغلاف الجوي العلوي بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت أو بنحو 6200 كيلومتر في الساعة.

وفي اختبار منفصل ناجح لسلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، قال شخصان مطلعان على الأمر إن وكالة مشروعات أبحاث الدفاع المتقدمة كشفت عن برنامجها التشغيلي لإطلاق الصواريخ.

وتُظهر الاختبارات الناجحة تقدما في الجهود الأمريكية، التي لا حصر لها، لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت. وكانت تقيد هذه الجهود الاختبارات الفاشلة والأسئلة المتزايدة إزاء تكلفتها إضافة إلى المخاوف من أن الولايات المتحدة تتخلف فيما يطلق عليه سباق القوى العظمى للتسلح.

وتأتي الاختبارات الناجحة بعد فشل إطلاق تجريبي لنوع مختلف من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في 29 يونيو حزيران في منشأة اختبار الصواريخ بهاواي.

يذكر أن الولايات المتحدة أجرت اختبارات ناجحة لبرامج أخرى تفوق سرعتها سرعة الصوت، ففي مايو الماضي، أجرى سلاح الجو الأميركي، بنجاح، اختبارًا لسلاحه الجوي السريع الاستجابة (ARRW).

وقال الجنرال هيث كولينز ، الضابط التنفيذي لبرنامج الأسلحة في سلاح الجو، إنه كان “إنجازًا كبيرًا” وفق ما نقلت عنه “سي أن أن” وقتها.

وعانى برنامج ARRW من سلسلة من النكسات والتأخيرات الخاصة به أثناء التطوير، بما في ذلك ثلاث إخفاقات في اختبارات الطيران قبل نجاحها الأخير.