أمريكا.. ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في ديسمبر

زادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول إذ واصلت الإيجارات توجهها الصعودي بما قد يؤخر خطوة تتوقعها الأسواق لخفض أسعار الفائدة في مارس آذار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة فقط في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لما أعلنه مكتب العمل والإحصاءات في وزارة العمل اليوم الخميس. وشكلت تكلفة إيجار السكن أكثر من نصف الزيادة في المؤشر.

وارتفع المؤشر 3.4 بالمئة في 12 شهرا حتى ديسمبر كانون الأول من 3.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يصعد المؤشر 0.2 بالمئة على أساس شهري و3.2 بالمئة على أساس سنوي.

وفي تقرير منفصل اليوم الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار ألف طلب إلى 202 ألف طلب في تقدير معدل ليعكس العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في السادس من يناير كانون الثاني. وتوقع اقتصاديون أن تصل الطلبات إلى 210 آلاف في أحدث أسبوع.