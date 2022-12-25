أمريكا.. ارتفاع حصيلة وفيات العواصف القطبية

ضربت عاصفة ثلجية عنيفة مدينة بافالو بولاية نيويورك يوم عيد الميلاد، مما تسبب في محاصرة أشخاص في سياراتهم وانقطاعات للتيار الكهربائي، كما رفعت حصيلة الوفيات التي تسببت فيها سلسلة من العواصف القطبية القوية التي تجتاح الولايات المتحدة.

وتوفي 28 شخصا حتى الآن في حوادث مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد وفقا لحسابات محطة إن.بي.سي نيوز، فيما أفادت سي.إن.إن بتسجيل 26 حالة وفاة.

وقال مارك بولونكارز المسؤول بمقاطعة إيري إن حصيلة الوفيات جراء العاصفة ارتفعت من ثلاثة إلى سبعة خلال ساعات في منطقة بافالو في أقصى غرب نيويورك، حيث وصل إجمالي تراكم الثلوج اليوم الأحد إلى 1.2 متر.

وأضاف بولونكارز أنه تم الإبلاغ بأربع وفيات صباح اليوم، عُثر عليهم في سيارات أو وسط أكوام الثلوج، مضيفا أن حصيلة الوفيات ربما تواصل الارتفاع.

وذكر بولونكارز عبر تويتر “هذا ليس عيد ميلاد تمناه أي منا أو توقعه، ولكن حاولوا الابتهاج بعيد الميلاد قدر المستطاع اليوم… أتوجه بأحر التعازي إلى الأسر التي فقدت أحباءها”.