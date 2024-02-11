أمريكا: استهدفنا سفينتين مسيّرتين وصواريخ كروز في اليمن

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024، إن قواتها شنت أمس السبت، غارات دفاعاً عن النفس على سفينتين مسيّرتين غير مأهولتين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمالي مدينة الحديدة في اليمن.

وأضافت في بيان: حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه المركبات والصواريخ في مناطق الحوثيين في اليمن وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وتأتي هذه العمليات في سياق متوتر يشهد تزايد المخاوف من احتمال تصاعد العنف وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

تسلط هذه الضربات الضوء على النزاع المستمر في اليمن وتعقيداته، والذي يشكل جزءا من صراع أوسع يشمل مختلف القوى الإقليمية والدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز هذه الأحداث الاهتمام الأمريكي المستمر بأمن الممرات المائية الرئيسية وحرية الملاحة، وهو ما يعد عنصرا حاسما في الاقتصاد العالمي والأمن الدولي.

وتشن جماعة الحوثي سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باتجاه إسرائيل والسفن التجارية والعسكرية في المنطقة، ردا على الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، بينما لا يزال الزعماء الغربيون، وخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يصرون على أنهم يريدون الحد من خطر انتشار الحرب في غزة إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، بيد أن الضربات الجوية والبحرية التي تقودها الولايات المتحدة على اليمن هي أهم توسع للصراع بحسب بعض المراقبين، وذلك في إطار سلسلة من الخيارات التي يلجأ إليها الغرب من أجل مواجهة التهديدات الحوثية المتزايدة في المنطقة.