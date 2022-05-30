أمريكا.. القبض على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي

أعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية إن زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اعتقل ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول وذلك بعد تورطه في حادث تصادم ليلة السبت.

وتم القبض على بول بيلوسي، 82 عاما، واتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول حيث عثر في دمه على ما نسبته 0.08 ٪ من الكحول، وذلك وفقًا لتقرير الحجز العام لشبكة العدالة الجنائية في مقاطعة نابا.

وكان بول بيلوسي يحاول عبور طريق سريع عندما اصطدمت سيارته وهى من طراز بورش 2021 بسيارة جيب 2014 كانت متجهة شمالًا على الطريق، وذلك وفقًا لتقرير دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا.

ولم يحدد التقرير أيًا من السائقين كان على خطأ في الحادث، لكن عناصر الشرطة قامت باعتقال بول “الذي كان يقود سيارته تحت تأثير مشروب كحولي”، فيما لم يتم تسجيل إصابات جراء الحادث.

وأكدت الشرطة أن قائد سيارة الجيب لم يُعتقل، وفقا للتقرير، لكن الشرطة لا تزال تجري تحقيقاتها في الحادثة.

وأطلقت الشرطة سراح بول بكفالة 5000 دولار وفقًا لتقرير الحجز..

وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم نانسي بيلوسي أن “رئيسة مجلس النواب لن تعلق على هذه المسألة الخاصة التي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي، لإلقاء كلمة في حفل تخرج بجامعة براون.”

وبول متزوج من نانسي بيلوسي منذ عام 1963 ولهما خمسة أبناء.