أمريكا.. انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، بما يتوافق مع ظروف سوق العمل الذي لا يزال يشهد أزمة وسط طلب قوي على العمال على الرغم من رفع سعر الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

قالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع المنتهي في 21 مايو أيار بواقع ثمانية آلاف لتبلغ 210 آلاف بعد تعديل الأرقام في ضوء العوامل الموسمية. وأدى الانخفاض إلى تخفيف حدة الزيادة في الأسبوع السابق جزئيا، والذي شهد زيادة الطلبات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 215 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

ومع ذلك، يعتقد آخرون أن بعض شركات التجزئة كانت تسرح العمال. وخفضت شركات تجزئة عديدة، بما في ذلك وولمارت، الأسبوع الماضي توقعاتها لأرباح العام بأكمله، محذرة من أن التضخم يقلص الأرباح.

تراجع الدولار

تراجع الدولار نحو أقل مستوى في شهر اليوم الخميس بعدما جاء بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دون مفاجآت تذكر إذ أيد معظم المشاركين في الاجتماع رفع الفائدة 50 نقطة أساس في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.2 بالمئة إلى 101.83 بعدما كشف بيان المركزي الأمريكي أنه من المرجح الالتزام بمسار السياسة النقدية المحدد في الوقت الراهن، لكنه ترك المجالا مفتوحا أمام مجموعة من الخيارات بعد يوليو تموز.