أمريكا.. انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر

تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول متأثرة بتراجع مشتريات السيارات ومجموعة من السلع الأخرى مما يضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد بصورة عامة على مسار ضعيف للنمو مع بداية 2023.

ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض الواسع في المبيعات الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء بالإضافة إلى التضخم المتراجع لتشجيع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت مبيعات التجزئة 1.1 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات نوفمبر تشرين الثاني لتظهر انخفاض المبيعات واحدا بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة وفقا لما أُعلن سابقا. وهذا هو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 0.8 بالمئة. وارتفعت مبيعات التجزئة ستة بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الأربعاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين 0.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي اثني عشر شهرا حتى ديسمبر كانون الثاني انخفض مؤشر أسعار المنتجين 6.2 بالمئة بعدما صعد 7.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. كان محللون توقعوا في استطلاع لرويترز انخفاض المؤشر 0.1 بالمئة على أساس شهري وارتفاعه 6.8 بالمئة على أساس سنوي.