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أمريكا: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب له تأثير على الأمن الغذائي

منذ 4 دقائق
نيد برايس (أرشيفية من رويترز)

نيد برايس (أرشيفية من رويترز)

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، إن وقف روسيا لمشاركتها في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والتي توسطت فيها الأمم المتحدة، له “آثار ضارة فورية” على الأمن الغذائي العالمي وإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالاتفاق.

كانت موسكو أعلنت يوم السبت تعليق دورها في المبادرة التي تدعمها الأمم المتحدة لمرافقة سفن الشحن عبر البحر الأسود، لكن السفن التي تحمل الحبوب واصلت الإبحار من الموانئ الأوكرانية، الاثنين.

وارتفعت أسعار القمح اليوم الاثنين، حيث قفزت نحو 6 بالمئة إلى 8.79 دولار للبوشل في شيكاجو، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى سعر له، وهو 13.63 ونصف دولار، الذي سجله في أوائل مارس آذار بعد وقت قصير من بدء الصراع.

وساعدت الوتيرة القوية لصادرات القمح من روسيا، التي حصدت محصولا قياسيا هذا الصيف، في تعزيز الإمدادات في السوق العالمية.

وقالت شركة سوفكون للاستشارات الزراعية اليوم الاثنين في تقديرات إن روسيا ستُصّدر 4.5 مليون طن من القمح في أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 2.8 مليون في نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت أسعار الذرة بأكثر من اثنين بالمئة إلى 6.95 دولار للبوشل في شيكاجو اليوم، بينما ارتفعت أسعار زيت الصويا ثلاثة بالمئة إلى 74.1 سنتا لكل رطل.

    المصدر :
  • رويترز

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