أمريكا.. بايدن يعلن الحرب على الرسوم غير العادلة

قال البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستلاحق “الرسوم غير العادلة” التي تضر بأموال الأميركيين والاقتصاد الأميركي.

ودعا بايدن إلى تقليل أو إلغاء الرسوم والتكاليف الإضافية “غير معلنة”، والتي ترتبط بالخدمات المصرفية، وفواتير الإنترنت والاتصالات وحتى تذاكر الطيران.

ووصف بيان البيت الأبيض هذه الرسوم التي تتقاضاها شركات في قطاعات مختلفة بـ”Junk fees”، مشيرا إلى أنها ليست مصدر إزعاج فقط، إذ أنها “تضعف المنافسة في السوق، وتزيد التكاليف على الأميركيين والشركات، وتضر بالطبقات الأكثر ضعفا بين الأميركيين”.

وكشف أن مكتب الحماية المالية للمستهلك “CFPB” اتخذ إجراءات جديدة لإلغاء رسوم مصرفية ستوفر المليارات على المستهلكين الأميركيين.

Today, President Biden announced new actions to eliminate unfair, hidden junk fees – putting money back in the pockets of American families. pic.twitter.com/a7bXWFRgHO

— The White House (@WhiteHouse) October 26, 2022