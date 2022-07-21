أمريكا تأمل في تحديد سقف عالمي لأسعار النفط الروسي

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، الأربعاء إن الولايات المتحدة تأمل في فرض سقف عالمي لأسعار النفط الروسي بحلول ديسمبر كانون الأول.

وأضاف في منتدى آسبن الأمني في كولورادو “إننا نتابع العمل على ما فعله الأوروبيون… لقد طرحوا فكرة النظر في وضع حد أقصى للسعر لكنهم قالوا أيضا إنهم يخططون بحلول ديسمبر لفرض حظرهم على التأمين”.

وتابع قائلا “هدفنا هو التأكد من أنه مع سريان حظر التأمين، سنكون في وضع يتضمن حدا أقصى للسعر يمكن ضمه إليه وأن يكون دوليا يساعد في خفض أسعار الطاقة العالمية ويسمح أيضا للطاقة الروسية بالتدفق إلى السوق”.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله للتلفزيون الروسي في وقت سابق الأربعاء إن بلاده لن تصدر النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج.

روسيا تهدد

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، الأربعاء إن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج.

وتحث وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

ونقلت إنترفاكس عن نوفاك قوله للتلفزيون الروسي “إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة.”

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين في وقت سابق إن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف.