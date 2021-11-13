أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن اليابان

أكد وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي، ثبات التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان بما في ذلك الجزر الجنوبية التي تطالب بها الصين.

وقال هاياشي للصحفيين إنه تم التأكيد خلال أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

كما جدد الطرفان التزامهما بالتحالف الياباني الأمريكي وأن المعاهدة الأمنية تمتد إلى جزر سينكاكو، التي تطالب بها الصين.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، عن إجراء تدريبات مشتركة للقوات الجوية اليابانية والأمريكية في مقاطعة أوكيناوا للمرة الأولى على الإطلاق.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أمس الجمعة، أن طوكيو وواشنطن أجرتا التدريبات المشتركة جوا وبحرا شمال جزيرتي إيشيجاكي ومياكو الثلاثاء الماضي.

وتظل أزمة جزر سينكاكو/ديايو سببا في إضافة مزيد من التعقيد لجهود الصين واليابان لحل نزاع حول حقول الغاز والنفط شرقي بحر الصين والتي تدعي كلا منهم ملكيتها. كما تلقي الأزمة الضوء على الموقف الحازم التي تتخذه الصين مؤخرا في شرقي بحر الصين وجنوبه في الاشهر الاخيرة.