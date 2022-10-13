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أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي الناتو

منذ 17 دقيقة
لويد أوستن

لويد أوستن

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أكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها بالدفاع عن “كل شبر” من أراضي حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قبل المحادثات بين وزراء دفاع الحلف اليوم الخميس والتي ستشمل مناقشات مغلقة من قبل مجموعة التخطيط النووي التابعة له.

أدلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بهذه التصريحات مؤكدا على التزام واشنطن بسياسة الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي بعد التهديدات النووية المتكررة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أوستن “نحن ملتزمون بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف حيثما وأينما حدث ذلك”.

وكان أوستن يتحدث قبل وقت قصير من حضور اجتماع لمجموعة التخطيط النووي التابعة للحلف، وهي الهيئة العليا المعنية بالمسائل النووية وتتولى القضايا المرتبطة بقوات الحلف النووية.

    المصدر :
  • رويترز

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