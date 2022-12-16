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أمريكا تبدأ إعادة شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

منذ 43 دقيقة
منشاة نفط أمريكية

منشاة نفط أمريكية

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قالت وزارة الطاقة الأمريكية (الجمعة 16-12-2022) إنها ستبدأ في إعادة شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في أول عملية شراء منذ الإفراج القياسي هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون.

وذكر مسؤول كبير للصحفيين أن الوزارة ستشتري ثلاثة ملايين برميل للتسليم في فبراير شباط. ودفعت عملية بيع 180 مليون برميل مستويات الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1984، مما أثار مخاوف بشأن أمن الطاقة.

وقال المسؤول “سنطرح طلبا لشراء ثلاثة ملايين برميل من النفط للتسليم في فبراير شباط من العام المقبل، 2023”. وأضاف “هذا النهج سيحدد السعر مقدما عندما تقدم الشركات عروضها”.

وللمساعدة في تخفيف نقص الإمدادات في المصافي بعد تسرب نفطي في الأسبوع الماضي أغلق خط الأنابيب كيستون، ستجري وزارة الطاقة أيضا مبادلة لحوالي مليوني برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، سيتعين على الشركات إعادتها في وقت لاحق.

وقال المسؤول “نحن قادرون على القيام بذلك في نفس الوقت الذي نقوم فيه بإعادة شراء الثلاثة ملايين برميل”.

    المصدر :
  • رويترز

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