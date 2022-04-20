أمريكا تبدأ تدريب قوات أوكرانية على مدافع الهاوتزر

قال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع اليوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي بدأ في تدريب عدد صغير من أفراد القوات الأوكرانية على استخدام مدافع الهاوتزر، مضيفا أن التدريب يجري خارج أوكرانيا وسوف يستغرق نحو أسبوع.

وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “إنه أصغر عدد من الأوكرانيين .. أكثر قليلا من 50”.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار مع توسيع قاعدة المساعدات لتشمل المدفعية الثقيلة، وذلك قبل هجوم كبير من المتوقع أن تشنه روسيا على شرق أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قالت النرويج اليوم إنها شحنت نحو 100 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا. ومن جانبها، تعهدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتقديم المزيد من الأسلحة لكييف لمواجهة الهجوم الروسي بالمناطق الشرقية، ولا سيما ما تعلق بأسلحة المدفعية الثقيلة، وقالت بريطانيا إنها تدرس إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ مضادة للسفن.

قالت السلطات الأوكرانية -اليوم الأربعاء- إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع روسيا لإنشاء ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، في حين يشتد القتال على جبهات القتال في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث تحاول القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو اختراق خطوط دفاع الجيش الأوكراني.