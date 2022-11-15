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أمريكا تتوقع من مجموعة الـ 20 إدانة الحرب الروسية في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قال مسؤول أمريكي كبير، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتوقع من مجموعة العشرين أن تدين الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي في ختام اجتماع الزعماء في بالي.

وأبلغ المسؤول الصحفيين قبل مشاركة الرئيس جو بايدن في القمة بأن معظم دول المجموعة اتفقت خلال محادثات في الأيام الأخيرة على أنه ينبغي “إدانة حرب روسيا في أوكرانيا بأقوى العبارات الممكنة”.

وتضم مجموعة العشرين روسيا، ولذلك من غير المرجح التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصراع في أوكرانيا، ورفض المسؤول تحديد الشكل الذي ستتخذه الإدانة أو كيف ستشير إلى الحرب في أوكرانيا التي تصفها روسيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وقال المسؤول، الذي تحدث عن وجهة نظر الولايات المتحدة في القمة بشرط عدم الكشف عن هويته “لن أستبق المفاوضات النهائية، لكن مجموعة العشرين ستوضح أن حرب روسيا تدمر حياة الناس في كل مكان والاقتصاد العالمي ككل”.

وأضاف المسؤول أن معظم دول مجموعة العشرين اتفقت على أن الحرب في أوكرانيا كانت “أصل المعاناة الاقتصادية وعدم الاستقرار الذي نراه في أجزاء كثيرة من العالم”.

وقال إن الدول ستصدر أيضا إعلانات بشأن المبادرات، بما في ذلك صندوق مكافحة الأوبئة، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأمن الغذاء والطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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