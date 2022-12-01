الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تجهز المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

منذ 11 دقيقة
أمريكا وكوريا الشمالية

أمريكا وكوريا الشمالية

A A A
طباعة المقال

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، بينما تمضي بيونجيانج قدما في تطوير الصواريخ المحظورة وتلمح باحتمال إجراء اختبار نووي جديد.

وأضاف سوليفان في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا ومجموعة جونج أنج الإعلامية الكورية الجنوبية “لدينا مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية في الطريق بينما نتحدث”.

ولم يدل سوليفان، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية، بتفاصيل، لكنه قال إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول شركتين مسجلتين في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال قالت واشنطن إنها تدعم برامج الأسلحة الخاصة ببيونجيانج وجيشها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الذهب
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين
الحزب الحاكم في كوريا الشمالية
اجتماع مهم للحزب الحاكم في كوريا الشمالية نهاية ديسمبر
حكيم جيفريز
أول أمريكي أسود يصبح زعيما للديمقراطيين في مجلس النواب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كأس العالم قطر ٢٢
فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!
المولدات الخاصة
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
كأس العالم
"طيبة القطريين تعبتني"... فيديو عن الضيافة الرائعة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي