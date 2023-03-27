أمريكا تحث زعماء إسرائيل لإنهاء أزمة التعديلات القضائية

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل و”تحث بشدة” الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن لإنهاء أزمة التعديلات القضائية بعد أن أثار قرار إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاجات حاشدة.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت، بعد يوم من دخول جالانت في خلاف مع الحكومة وتصريحاته التي طالب فيها بوقف خطة أثارت جدلا وانقساما بشأن تعديل النظام القضائي في البلاد.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “نواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على إلتوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدما لإسرائيل وجميع مواطنيها”.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من تشكيله للحكومة، دخل ائتلاف نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية في مأزق بسبب الانقسامات القوية حول خطط التعديلات القضائية.

وستشدد حزمة التعديلات السيطرة السياسية على التعيينات القضائية مما يمنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين قضاة المحكمة العليا.

وقالت واتسون إن “القيم الديمقراطية كانت … ويجب أن تظل سمة مميزة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وهو ما ظهر جليا في النقاش الذي أجراه الرئيس في الآونة الأخيرة مع رئيس الوزراء نتنياهو”.

وأضافت أن “الضوابط والتوازنات تزيد المجتمعات الديمقراطية قوة وأي تعديلات جوهرية على النظام الديمقراطي يجب أن تتم بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي”.