السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تحظر بعض واردات الدواجن من ولاية أسترالية بسبب إنفلونزا الطيور

منذ ساعة واحدة
تفشي إنفلونزا الطيور أدى إلى تقليص الإمدادات العالمية من البيض

تفشي إنفلونزا الطيور أدى إلى تقليص الإمدادات العالمية من البيض

A A A
طباعة المقال

فرضت الولايات المتحدة قيودا على استيراد بعض الدواجن ومنتجاتها من ولاية فيكتوريا بأستراليا بعد رصد مرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى في طيور هناك.

وقالت هيئة فحص صحة الحيوان والنباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أمس الجمعة إن القيود سارية منذ 22 مايو أيار وستستمر حتى إشعار آخر.

وأضافت الوزارة أن منتجات الطيور غير المصنعة ومنتجات الدواجن الأخرى القادمة من ولاية فيكتوريا أو التي تمر خلالها لن يسمح لها بدخول الولايات المتحدة.

وشمل الحظر أيضا واردات الدواجن والطيور المستوردة لأغراض تجارية والرواكض وبيض التفريخ. لكن يمكن السماح باستيراد الطيور الأليفة وطيور حديقة الحيوان بموجب تصريح استيراد مع مراعاة الحجر الصحي 30 يوما.

وأعلنت أستراليا الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور لدى طفل قالت السلطات إنه أصيب بالعدوى في الهند لكنه تعافى تماما، في حين تم رصد سلالة مختلفة شديدة العدوى في مزرعة لإنتاج البيض.

وانتقلت عدوى إنفلونزا الطيور إلى البشر وأنواع أخرى من الثدييات منها الماشية المنتجة للألبان في الولايات المتحدة في مارس آذار مما أثار مخاوف من تحولها إلى فيروس ينتقل بين البشر ويثير جائحة.

غير أن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قال إن الخطر على العامة لا يزال منخفضا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار حركة حماس
غزة تحت النار
حماس تتعهد بمواصلة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ووفائها لتضحياتهم
يابانيون يتظاهرون دعماً لفلسطين
مئات اليابانيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية تضامنا مع فلسطين
الانتخابات في الهند
موجة حر بالهند تهدد نسبة الإقبال في الانتخابات الأكبر في العالم

الأكثر قراءة

للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة
غزة تحت النار
فضيحة في إسرائيل.. كيف دفنوا اللواء آساف حمامي وقد أسرته كتائب القسام!؟
بيني غانتس
بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!
علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعدل قواعد شنغن.. ماذا في التفاصيل؟