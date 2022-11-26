أمريكا تحظر بيع معدات شركتي هواوي وزد تي آي الصينيتين

حظرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد تي آي الصينيتين لأنها تشكل “خطرا غير مقبول” على الأمن القومي الأمريكي.

وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات.

وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأمريكيين.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الاتحادية جيسيكا روزنوورسيل في بيان إن “هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات”.

وامتنعت هواوي عن التعليق. ولم ترد شركات زد تي آي وداهوا وهيتيرا والسفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وقالت هيكفيجن في بيان إن منتجاتها لا تهدد الأمن الأمريكي.

وأضافت “هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأمريكي ولكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضررا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة والسلطات المحلية والمناطق التعليمية والمستهلكين الأفراد لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم”. وأضافت أنها ستواصل خدمة العملاء الأمريكيين “بالامتثال الكامل” للقوانين الأمريكية.

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية قد قالت في يونيو حزيران 2021 إنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.

جاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس آذار 2021 على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية وهي هواوي وزد تي آي و داهوا تكنولوجي و هيكفيجن وهيتيرا.