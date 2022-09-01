أمريكا تدعو الصين إلى الوقف الفوري للأعمال الوحشية ضد الأويغور

دعا البيت الأبيض الصين (الخميس 1-9-2022) إلى وقف “الأعمال الوحشية” ضد الأويغور والأقليات العرقية الأخرى فورا والسماح بالوصول إلى إقليم شينجيانغ بدون قيود.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة رحبت بالتقرير، الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، وجاء به أن “الاعقال التعسفي والقائم على التمييز” للأويغور ومسلمين آخرين في منطقة شينجيانغ ربما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقالت للصحفيين “ندعو الصين إلى التوقف فورا عن ارتكاب هذه الأعمال الوحشية”. وحثت بكين على السماح للمحققين المستقلين بدخول المنطقة بشكل كامل وبدون عوائق.

من جهته، أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس بتقرير الأمم المتحدة عن حصول إنتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، مطالبًا بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنه “إبادة جماعية” تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة.

وقال بلينكين في بيان إن “هذا التقرير يعمق ويعيد تأكيد مخاوفنا الكبيرة بشأن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الصينية بحق الأويغور”.

وتخضع هذه المنطقة الصينية لمراقبة قاسية منذ سنوات. كما تتّهم منظمات غربية بكين بأنّها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإويغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينجيانغ، وأنها فرضت عليهم “العمل القسري” أو “التعقيم القسري”.