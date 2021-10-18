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أمريكا ترحب ببدء مفاوضات اللجنة الدستورية السورية في جنيف

18 - أكتوبر - 2021
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس ، عن ترحيب بلاده ببدء الجولة السادسة من المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف اليوم الإثنين.

وأضاف برايس أنه من الضروري أن يتواصل النظام السوري وقادة المعارضة بشكل بناء في جنيف”، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، أمس الأحد، إن اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم الحكومة والمعارضة وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد.

وفي وقت سابق من الاثنين انطلقت في مدينة جنيف السويسرية الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برعاية الأمم المتحدة للعمل على وضع إصلاح دستوري يهدف إلى تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011 سياسيا.

ومن المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، ويشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على الاجتماعات.

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل جهة، فيما تضم لجنة الصياغة 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.

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