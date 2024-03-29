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أمريكا ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة

منذ 12 ثانية
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية (الجمعة 29-3-2024) إن الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة في بيان “تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا”.

وعيّن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي ما زال في منصبه كرئيس أقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، الحكومة الجديدة ليظهر الاستعداد لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة.

وقالت وفا إن عباس وافق على حكومة مصطفى التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيرا للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيرا للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيرا للداخلية.

وستضم الحكومة الجديدة أيضا وزير دولة لشؤون “الإغاثة” وهو باسل ناصر الكفارنة.

وقال مصطفى في بيان لمجلس الوزراء الموجه لعباس، إن الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار على الفور في غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ووصولها إلى كل المناطق.

وجاء في خطاب مصطفى الموجه لرئيس السلطة الفلسطينية “الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار الفوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بكميات كبيرة ووصولها إلى جميع المناطق وبشكل عاجل ودون تأخير من أجل تمكين إطلاق عملية التعافي والتحضير لإعادة الإعمار ووقف العدوان والنشاطات الاستيطانية ولجم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية”.

    المصدر :
  • رويترز

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